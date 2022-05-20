Случай конго-крымской геморрагической лихорадки зафиксировали в Кызылорде

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205 человек пострадали от укусов клещей в Кызылорде с начала этого года. У троих из них взяли анализы на конго-крымскую лихорадку – один случай подтвердился, передает МИА "Казинформ".

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области корреспондентам издания сообщили, что анализ подтвердил случай заражения ККГЛ.

"Диагноз первого пациента выявили путем лабораторного, эпидемиологического и клинического исследований. Диагнозы двух пациентов изменены в связи с тем, что результаты лабораторных исследований были отрицательными", – прокомментировала пресс-секретарь департамента Айман Жанахаева.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – это особо опасное заболевание, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом геморрагической лихорадки Крым-Конго. При несвоевременном обращении за медицинской помощью больной может умереть.

Напомним, что на днях жительница Шымкента попала в больницу с подозрением на Конго-крымскую лихорадку. Позже случай заражения все же подтвердился.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970282-sluchay-kongo-krymskoy-gemorragicheskoy-lihoradki-zafiksirovali-v-kyzylorde/