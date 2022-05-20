"Спят на полу, вместо подушек - тапочки": скандал вокруг учебного центра разгорелся в Кызылорде

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В соцсетях опубликовали фотографии, на которых маленькие дети спали прямо на холодном полу. После этого родители потребовали закрыть частный учебный центр в Кызылорде. Однако руководитель учреждения все обвинения отрицает, передает "Хабар 24".

Как выяснилось, снимки сделал один из работников частного центра. На них, отмечает телеканал, запечатлена грязная кухня и дети, лежащие прямо на полу, а вместо подушек у них - тапочки. Кадры вызвали общественный резонанс.

"Когда я увидела фото, где мой ребенок спит на холодном полу, я расплакалась. Мы платим за его обучение. Нам сказали, что дети с утра до вечера на занятиях. Днем они не спят. После обеда у них кружки по интересам. Но на самом деле оказалось, что нет у них кружков", - говорит одна из родительниц.

На сигнал отреагировала специальная мониторинговая группа. Ее члены пока заявили о несоблюдении санитарных правил, но делать выводы еще рано.

"Мы сначала проверим, соответствует ли выявленная информация действительности и затем дадим рекомендации в компетентные органы. Учебные центры не лицензируются. Они должны работать только в определенное время как учреждения дополнительного образования", - пояснила заместитель руководителя областного департамента по обеспечению качества в сфере образования Айгуль Мырзагалиева.

Руководитель частного учебного центра с обвинениями не согласна. Она утверждает, что ситуация подстроена одной из ее сотрудниц.

"Она все подстроила. Специально сфотографировала и сказала, что если я не заплачу ей 500 тысяч, она выложит все эти фотографии в социальных сетях", - говорит Айнур Сундетова.

Она добавила, что у нее есть запись разговора с работницей, которую она уже передала в полицию.

Обучение одного ребенка обходится родителям в 28 тысяч тенге в месяц. На время разбирательств работу в учреждении продолжат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970281-spyat-na-polu-vmesto-podushek-tapochki-skandal-vokrug-uchebnogo-tsentra-razgorelsya-v-kyzylorde/