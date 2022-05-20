Убрали слова "мать" и "отец": слухи о новом заявлении на зачисление в школу опровергли в МОН

Иллюстративное фото: Tara Moore/Getty Images

Казахстанские пользователи Сети распространили рассылку, в которой говорится, что в заявлении на зачисление в школу слова "мать" и "отец" заменили на "первый родитель" и "второй родитель". В МОН РК прокомментировали эту ситуацию, пишет StopFake.kz.

Как утверждает автор рассылки, теперь в заявлении для зачисления ребенка в школу, вместо привычных граф с названиями "ИИН матери" и "ИИН отца" размещены графы "ИИН первого родителя" и "ИИН второго родителя".

В министерстве образования и науки опровергли эту информацию, отметив, что в заявлении необходимо указать ИИН лишь одного из родителей.

"Информация не соответствует действительности. Нумерации родителей нет. При заполнении документов, как и прежде, пишется "родитель" или "законный представитель", - пояснили в ведомстве.

Авторы портала подчеркивают, что распространяемая в Сети информация касательно новой формы заявления на зачисление в школу является фейком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970276-ubrali-slova-mat-i-otets-sluhi-o-novom-zayavlenii-na-zachislenie-v-shkolu-oprovergli-v-mon/