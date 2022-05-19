12 сотрудников колонии наказали после массовой драки заключенных в Уральске

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

После массовой драки заключенных в колонии Уральска было проведено служебное расследование. В итоге к дисциплинарной ответственности привлекли 12 сотрудников исправительного учреждения. Об этом сообщили в ДУИС по Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Один человек отстранен от занимаемой должности, трое сотрудников предупреждены о неполном служебном несоответствии, четверым объявлен строгий выговор, еще трое получили выговор и один - замечание", - пояснили в пресс-службе ДУИС по ЗКО.

В отношении участников потасовки полицейские проводят досудебное расследование по ч.2 ст.107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Напомним, ранее в учреждении РУ-170/2 Уральска произошла массовая драка заключенных, в которой пострадали 10 человек. В течение 10 минут инцидент был локализован силами дежурного наряда. Всем, кто принимал участие в потасовке, оказана медицинская помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970067-12-sotrudnikov-kolonii-nakazali-posle-massovoy-draki-zaklyuchennyh-v-uralske/