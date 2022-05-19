Участки двух проспектов закроют на ремонт в Нур-Султане

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На участках проспектов Женис и Кабанбай батыра в столице проведут ремонтные работы. Для этого движение автотранспорта придется временно перекрыть. Об этом сообщается на официальном сайте акимата города Нур-Султана.

Завтра, 20 мая, будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Кабанбай батыра на участке от Коргалжинского шоссе до моста Караоткель.

А с 20 по 22 мая будет полностью перекрыто движение по проспекту Женис на участке от проспекта Богенбай батыра до улицы Москва.

Отмечается, что связаны эти ограничения с ремонтом дорожного полотна.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать маршруты движения, чтобы не создавать заторы на дорогах города.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении профильного управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970049-uchastki-dvuh-prospektov-zakroyut-na-remont-v-nur-sultane/