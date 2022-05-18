Что грозит сбежавшему в Актау солдату, рассказал командир части

Марат Рахпанов. Фото: Lada.kz

Побег солдата-срочника с места несения службы по патрулированию улиц в Актау прокомментировал командир воинской части 6656 регионального командования "Батыс" Национальной гвардии РК Марат Рахпанов, передает Lada.kz.

По словам Марата Рахпанова, на данный момент Баглан Адилбеков находится в воинской части.

"Рядовой отрицает факты неуставных взаимоотношений. Претензий к командованию части у него нет. Он встретился с родителями, которые также жалоб не имеют", - пояснил командир воинской части 6656.

Назначено служебное расследование. Обстоятельства и мотивы поступка выясняются.

"Уголовного деяния здесь нет. Он либо будет наказан в административном порядке, либо в дисциплинарном. Меру ответственности за данный поступок понесет и ряд должностных лиц", - заверил Марат Рахпанов.

Также он отметил, что солдат будет уволен в запас своевременно в июне текущего года.

Напомним, 18-летний срочник Баглан Адилбеков ушел с маршрута патрулирования в Актау вечером 14 мая. Как выяснилось позже, ему оставалось дослужить всего две недели.

17 мая военнослужащий сам пришел в опорный пункт полиции Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969878-chto-grozit-sbezhavshemu-v-aktau-soldatu-rasskazal-komandir-chasti/