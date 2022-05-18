Дожди, град и грозы пообещали в Казахстане в ближайшие дни
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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие несколько дней - с 19 по 21 мая. Казахстанцев предупредили об осадках, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
По информации специалистов, в ближайшие трое суток погоду северной половины Казахстана будет определять Северо-западный циклон, южные регионы будут находиться под влиянием Южного циклона.
По этой причине, как отметили в метеослужбе, практически на всей территории страны ожидаются дожди.
19-21 мая осадки ожидаются на юге, юго-востоке, а 20-21 мая - на западе, северо-западе пройдет сильный дождь.
Кроме того, почти на всей территории страны ожидаются грозы, град и сильный ветер, а на юго-западе страны - пыльные бури.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969836-dozhdi-grad-i-grozy-poobeschali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/