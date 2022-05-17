Гроза, шквал, град: Жителей 13 регионов Казахстана предупредили о штормовой погоде

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Синоптики объявили штормовое предупреждение на территории тринадцати регионов Казахстана. По данным экспертов, на территории этих областей завтра, 18 мая, ухудшится погода. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Ночью 18 мая в Атырауской области ожидается гроза и ветер до 15-20 м/с. В Атырау завтра днем будет порывистый ветер до 15-18 м/с.

Завтра днем на юге и в горных районах Жамбылской области прогнозируется сильный дождь.

Днем 18 мая на севере, на западе и в центре Актюбинской области будет гроза и порывистый ветер до 15-20 м/с. В Актобе завтра днем также ожидается гроза.

Днем 18 мая на большей части территории Акмолинской области синоптики обещают дождь, в центре и на северо-востоке региона - сильный дождь. На западе, севере и юге области ожидается гроза и град. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

В Кокшетау днем 18 мая также ожидается гроза.

Завтра днем в горах Туркестанской области будет сильный дождь. На юге, западе и севере области, а также в горных и предгорных районах возможны гроза и шквал. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане утром и днем 18 мая будет гроза и шквал. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

18 мая на севере и северо-западе Западно-Казахстанской области, а также в Уральске прогнозируется гроза, град и шквал. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с, возможны порывы ветра со скоростью до 23 м/с.

Завтра в Костанайской области ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с. г. Костанай: вечером 18 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

18 мая в Восточно-Казахстанской области установится чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

Утром и днем 18 мая на западе, на севере и в центре Павлодарской области ожидается гроза, град и ветер с порывами до 15-20 м/с. На юге и в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодаре днем 18 мая будет гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный в центре, на юге области 15-20 м/с.

Днем 18 мая на севере, на юге и в центре Карагандинской области прогнозируется гроза и град. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

В Караганде завтра днем будет гроза. В Жезказгане днем 18 мая возможен ветер с порывами до 15 м/с.

Завтра днем в горных районах Алматинской области будет гроза с порывистым ветром до 15-20 м/с.

Днем 18 мая на юге и востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал и град. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

Напомним, ранее синоптики составили для казахстанцев консультативный прогноз погоды на грядущее лето.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969767-groza-shkval-grady-zhiteley-13-regionov-kazahstana-predupredili-o-shtormovoy-pogode/