Тревожные кнопки SOS установят в поездах Казахстана

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Директор Департамента по сервису АО "Пассажирские перевозки" Ботагоз Акимова на встрече с журналистами рассказала, как решается вопрос безопасности пассажиров, передает корреспондент NUR.KZ.

Ботагоз Акимова признала, что отдельные факты дебоша в поездах в настоящее время происходят.

"К сожалению, такие отдельные случаи и факты имеют место. Понятно, что это может произойти в любом месте, поезд также не исключение. В первую очередь, действия пассажира - предупредить, сообщить об этом обслуживающему персоналу, который находится в поезде, проводнику", - отметила она.

При этом спикер подчеркнула, что задача проводника и начальника поезда - создать максимальные комфортные условия для поездки.

"Мы работаем над этим вопросом. Буквально в прошлом году мы закладывали условие для того, чтобы в новых вагонах у нас была предусмотрена кнопка SOS. Кнопка, по которой пассажир может немедленно вызвать проводника в свое купе.

В этом направлении компания работает. Любое подобное деяние является противозаконным", - резюмировала спикер.

Позже замгендиректора АО "Пассажирские перевозки" Айбат Кангалиев сообщил, что на сегодняшний день так называемые "женские" вагоны внедрены по направлениям "Алматы-Мангистау", "Алматы-Усть-Каменогорск", "Алматы-Актобе", "Нур-Султан-Шымкент" и "Нур-Султан-Атырау".

"В пилотном режиме данный проект уже внедрен. В дальнейшем будет проводиться анализ, компания готова рассмотреть и, в случае необходимости, расширять данную услугу.

В прошлом году в первом проекте участвовали два маршрута. Это поезд №77 "Алматы-Мангистау" и №351 "Алматы-Усть-Каменогорск".

Цена одинаковая (на женские вагоны и на общие вагоны - прим. ред.)", - дополнил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969760-trevozhnye-knopki-sos-ustanovyat-v-poezdah-kazahstana/