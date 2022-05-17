Потерявшегося 4-летнего мальчика шесть часов искали в горах Алматинской области

Поиски. Фото: ДЧС Алматинской области

4-летний ребенок потерялся в горах Алматинской области. Сообщение об этом спасателям поступило 16 мая в 20.30 часов. Отмечалось, что мальчик пропал вблизи села Доланалы Кербулакского района, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Родители ребенка рассказали, что в обеденное время они вместе с 4-летним сыном поехали за грибами в горную местность. В какой-то момент они заметили отсутствие играющего возле машины малыша.

Около трех часов семья искала мальчика самостоятельно, потом обратилась за помощью к спасателям.

К поисковым мероприятиям подключились сотрудники ДЧС Алматинской области, полиция, местные исполнительные органы и жители в количестве более 100 человек, а также 1 специальная собака.

В результате спустя шесть часов после пропажи ребенок был найден в 3 км от места исчезновения. После обследования медиков его передали родителям. В данное время здоровью мальчика ничего не угрожает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969697-poteryavshegosya-4-letnego-malchika-shest-chasov-iskali-v-gorah-almatinskoy-oblasti/