Найден пропавший в Актау солдат-срочник

Иллюстративное фото: пресс-служба РгК "Батыс"

17 мая около 07.15 часов военнослужащий воинской части 6656 Баглан Адилбеков самостоятельно прибыл в опорный пункт полиции Актау. Об этом сообщили в пресс-службе РгК "Батыс", передает корреспондент NUR.KZ.

"Рядовой Адилбеков встретился со своими родителями. Проводится служебное расследование", - пояснили в пресс-службе регионального командования.

Напомним, 14 мая военнослужащий Национальной гвардии РК ушел в неизвестном направлении после патрулирования улиц в Актау.

Позже командир воинской части 6656 регионального командования "Батыс" Марат Рахпанов сообщил, что солдат-срочник по окончании дежурства на посту передал экипировку и специальное снаряжение патрульным своего войскового наряда и покинул место службы. Почему он так поступил, пока остается неизвестным.

По словам командира, молодому человеку осталось всего две недели до увольнения в запас.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969686-nayden-propavshiy-v-aktau-soldat-srochnik/