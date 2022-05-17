Казахстанский фильм победил на кинофестивале в Лос-Анджелесе

Кадр из фильма "Штурм". Фото: kazakhfilmstudios.kz

Картина режиссера Адильхана Ержанова "Штурм" завоевала гран-при на фестивале LA Asian Pacific Film Festival - Grand Jury Award for Best Narrative Feature в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на официальном сайте киностудии "Казахфильм".

Кинолента повествует о школе в селе Каратас, которую захватила группа неизвестных.

По сюжету, бандиты берут детей в заложники, но не предъявляют никаких требований. Тогда, чтобы вызволить школьников, местный учитель Тазши собирает штурмовую группу из родителей, ведь из-за снежной бури рассчитывать на быстрое подкрепление из города не приходится.

Отмечается, что главные роли в фильме исполнили актеры Азамат Нигманов, Александра Ревенко, Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Нурлан Батыров, Теоман Хос, Еркен Губашев, Нурбек Мукушев и Ерден Телемисов.

Кадр из фильма "Штурм". Фото: kazakhfilmstudios.kz

"Штурм" является ко-продукцией, снятой компанией Short Brothers совместно с киностудией "Казахфильм", Cinerental и известной каскадерской группой Nomad Stunts, при поддержке российских компаний "LOOKFILM" (Борис Хлебников) и "FORESTFILM", – сообщили представители АО "Казахфильм".

Сообщается также, что ранее картина завоевала гран-при и приз критиков на кинофестивале в Реймсе (Франция).

Кадр из фильма "Штурм". Фото: kazakhfilmstudios.kz

Кадр из фильма "Штурм". Фото: kazakhfilmstudios.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969636-kazahstanskiy-film-pobedil-na-kinofestivale-v-los-andzhelese/