Глав департаментов экологии шести регионов наказали после проверки Генпрокуратуры

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Руководителей департаментов экологии Алматы, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Павлодарской областей, а также должностных лиц Минэкологии привлекли к ответственности, сообщается на официальном YouTube-канале Генпрокуратуры РК.

Как отметили в надзорном органе, в последнее время участились жалобы граждан на незаконное размещение бытовых и промышленных отходов вблизи населенных пунктов.

В связи с этим Генпрокуратура провела проверку соблюдения уполномоченными органами норм экологического законодательства.

По ее результатам было выявлено 43 факта размещения промышленных отходов предприятиями вне установленных местах, без утилизации и переработки.

"К примеру, Актюбинский завод ферросплавов передал порядка 150 тыс. тонн опасных отходов предприятиям, не имеющим экологического разрешения. Последние, в свою очередь, без переработки размещали их прямо в городе на открытых участках. По акту надзора виновные привлечены к административной ответственности. Взыскан ущерб на сумму 80 млн тенге. Кроме того, заводу начислена плата за эмиссию в окружающую среду в размере 1,6 млрд тенге", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по информации Генпрокуратуры РК, не снижаются объемы несанкционированных свалок.

По данным космического мониторинга "Қазақстан Ғарыш Сапары", ежегодно в населенных пунктах появляется до 9 тыс. незаконных полигонов, отметили в надзорном органе.

"Так, прокуратурой города Алматы на территории Алатауского, Медеуского и Турксибского районов обнаружены 17 захоронений коммунальных и промышленных отходов, что вызвало обоснованную претензию жителей к местным акиматам. В настоящее время стихийные свалки ликвидированы", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, за допущенные недостатки к дисциплинарной ответственности привлечены руководители департаментов экологии Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей и Алматы, а также должностные лица профильного министерства.

Экологическими инспекторами было взыскано в бюджет порядка 33 млрд тенге экологического ущерба, а также административных штрафов на сумму 12 млрд тенге.

Помимо этого, по итогам проверки правительству было внесено представление об устранении нарушений законности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969428-glav-departamentov-ekologii-shesti-regionov-nakazali-posle-proverki-genprokuratury/