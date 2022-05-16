Дождь с грозой ожидается в столице

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Казахстанские синоптики предупредили жителей столицы республики о неблагоприятных погодных условиях на сегодня, 16 мая. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, согласно прогнозу погоды на сегодня, в Нур-Султане ожидается дождь с грозой. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 24-26 градусов тепла, ночью - 14-16 градусов тепла.

В Алматы синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 11-13 градусов.

В Шымкенте сегодня будет солнечно. Днем столбики термометров покажут 30-32 градуса тепла, ночью - 13-15 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969368-dozhd-s-grozoy-ozhidaetsya-v-stolitse/