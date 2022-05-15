Полицейский проехал по обочине на служебной машине в Мангистау (видео)

Полицейская машина проехала по обочине в Мангистау. Кадр из видео: lada.kz

В Мангистауской области водитель служебного полицейского автомобиля объехал затор на дороге по обочине и попал на видео. Теперь ему грозит штраф за нарушение ПДД.

Полицейский автомобиль съехал на обочину, чтобы объехать затор на дороге, пишет Lada.kz. Это нарушение попало на запись видеокамер очевидцев.

На кадрах видно, как водитель патрульного автомобиля проехал по обочине на перекрестке и после поворота вернулся на проезжую часть.

В областном департаменте полиции сообщили, что на водителя составлен протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК "Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения".

Отмечается, что теперь нарушителя ждет штраф в размере 15 МРП (47 700 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969326-politseyskiy-proehal-po-obochine-na-sluzhebnoy-mashine-v-mangistau-video/