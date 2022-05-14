Гроза и сильный ветер ожидаются в трех крупнейших городах Казахстана

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Казахстанские синоптики опубликовали прогнозы погоды на сегодня, 14 мая, в трех крупнейших городах страны: Алматы, Нур-Султане и Шымкенте, передает официальный сайт РГП "Казгидромет".

Так, согласно прогнозам метеорологов, во всех трех городах сегодня будет дождь с грозой.

В Алматы плохая погода будет подкреплена усилением ветра с порывами при грозе до 15-20 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 20-22 градуса тепла, ночью - 13-15 градусов тепла.

В Нур-Султане во время грозы также будет ветрено: в среднем скорость ветра составит 9-14 метров в секунду, при непогоде - ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут 23-25 градусов тепла, ночью - 9-11 градусов тепла.

В Шымкенте также ожидается порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, ночью температура упадет до плюс 12-14 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969261-groza-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/