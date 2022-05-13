Лучшую келин выбрали в Восточно-Казахстанской области (фото)
Опубликовано:
В Глубоковском районе прошел конкурс "Аяулы жас келін". Молодые невестки состязались в знании традиций, обрядов и кухни, а также продемонстрировали творческие и интеллектуальные способности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на инфоцентр Восточно-Казахстанской области.
Участницы прибыли из разных городов и районов Восточного Казахстана, чтобы жюри определило лучшую из них.
Площадка Дома культуры стала импровизированным аулом, где у каждой юрты кипел самовар, а в казанах жарились баурсаки.
"Я почти два года замужем. Являюсь казахской келин, поэтому хорошо знакома с традициями и обрядами казахского народа. Впервые участвую в подобном конкурсе. Меня сегодня поддерживает моя семья, муж и 10-месячная дочь", - рассказала участница из Усть-Каменогорска Анжелика Шабданбекова.
Жительница Урджарского района Айдана Турсынкожанова рассказала, что уже в браке 6 лет, родила троих детей. Мать с раннего детства обучала ее ведению хозяйства. Выйдя замуж, получила огромный опыт и от своей свекрови.
В мероприятии приняли участие 16 невесток. Девушки в национальных нарядах демонстрировали отличную подготовку и большой опыт в домоводстве.
По результатам состязаний победительницей стала жительница Абайского района Айдана Байтусова.
Второе место разделили Ажар Толеуканова, представлявшая Глубоковский район, и Ардак Малтаева из Риддера.
Третье место заняла невестка из Усть-Каменогорска Анжелика Шабданбекова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969213-luchshuyu-kelin-vybrali-v-vostochno-kazahstanskoy-oblasti-foto/