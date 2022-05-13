Пропавшего 10-летнего мальчика нашли в Алматы

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10-летний Геннадий Рагутько, который вышел из дома 10 мая и не вернулся, найден. Мальчик жив и невредим, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.

Ранее сообщалось, что 10 мая в Алматы 10-летний ребенок пропал без вести. К поискам мальчика подключились сотрудники полиции и волонтеры.

Сегодня стало известно, что ребенок был найден живым и здоровым.

Как сообщили в пресс-службе полиции, сам мальчик рассказал, что якобы переночевал у знакомых. Сейчас эта информация дополнительно проверяется.

"Сейчас он находится с отцом. Благополучно передан отцу целым и невредимым. Обстоятельства будем устанавливать", – добавили в ведомстве.

Волонтеры, искавшие Геннадия, на своей странице в Instagram рассказали о том, как проходили поиски мальчика.

"Поиски начались 11 числа в первой половине дня и закончились в начале 4-го утра. 12 числа к поискам отряда "Когам" и добровольцев из числа местных жителей подключились волонтеры Lider.kz и Национальная гвардия.

Были отработаны десятки версий о местонахождении Геннадия, были пройдены десятки километров в нескольких направлениях. Видели нескольких похожих ребят – к сожалению, просто похожих", – сообщили активисты.

Отмечается, что уже позже поступило сообщение о том, что ребенок найден.

"Отличная совместная работа поисковых отрядов, волонтеров, добровольцев, Нацгвардии и сотрудников УП Турксибского района", – добавили волонтеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969196-propavshego-10-letnego-malchika-nashli-v-almaty/