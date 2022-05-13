"Голосуя на референдуме, люди признают себя недееспособными": новый фейк появился в Сети

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Казахстанцы в мессенджерах обсуждают грядущий республиканский референдум, но некоторые пользователи утверждают, что голосование по поправкам в Конституцию якобы подтвердит недееспособность людей. Это неправда.

Существует теория о том, что все люди, имеющие документы, удостоверяющие личность, исправно платящие налоги и живущие по законам своих стран, якобы считаются юридически мертвыми, пишет StopFake.kz.

Такой идеологии придерживаются приверженцы движения "живых людей-суверенов". Отмечается, что они отказываются от документов и оплаты любых услуг, подают заявления с требованием признать себя "живыми" и именуют себя "владыками", а также "суверенами".

Мысль о том, что человек может подтвердить свою недееспособность, приняв участие в референдуме, берет свое начало в этом движении.

"Это движение считается деструктивным, а его лидер признан психически нездоровым", – отмечают фактчекеры.

Специалисты призывают граждан не доверять теориям последователей этого движения.

"Участие в республиканском референдуме не имеет никакого отношения к признанию дееспособности или недееспособности граждан", – добавили они.

Напомним, что 5 июня в Казахстане пройдет республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969170-golosuya-na-referendume-lyudi-priznayut-sebya-nedeesposobnymi-novyy-feyk-poyavilsya-v-seti/