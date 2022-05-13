"Фекалии по улице плывут": жители Сарыагаша пожаловались на зловоние

Кадр из видео: youtube.com/Otyrar

Жители Сарыагаша жалуются на проблемы с канализацией. По словам местных, они задыхаются от зловоний, страдают от головных болей и аллергии, сообщает Otyrar.kz.

Горожане винят во всем переполненную канализацию семейного общежития. По их словам, канализационная сеть подтекает на протяжении нескольких лет.

"Все, что тут есть, это моча и фекалии. В общежитии живет 58 семей, из-за их отходов канализация переполняется и тут невыносимая вонь. Круглогодично мы боремся с этим неприятным запахом.

Фекалии даже по улице плывут. А детям приходится играть среди всего этого. Из-за этого у меня чесотка развилась!" – жалуется местная жительница Сауле Тыныбекова.

Сообщается, что у жильцов нет средств на очистку канализации. По мнению горожан, местные власти попросту закрывают глаза на эту проблему.

Тем не менее ответственные органы с обвинениями не согласны – они планируют построить новый туалет с канализацией.

"Мы договорились взять место рядом с этим общежитием. Эта проблема решается через акима. Насколько я знаю, акимат уже вышел с соответствующим письмом – ждем ответа. На крайний случай готовим запасные варианты", – рассказал руководитель ТОО "Сарыағаш тұрғын үй шаруашылығы" Ержан Адилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969076-fekalii-po-ulitse-plyvut-zhiteli-saryagasha-pozhalovalis-na-zlovonie/