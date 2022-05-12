"Редчайшее явление": сайгак-альбинос попал на видео в казахстанских степях

Кадр из видео: instagram.com/qazaqexpeditionclub

Редкого сайгака-альбиноса сняли на видео в степях Казахстана. Автор ролика решил не раскрывать место съемки, чтобы уберечь детеныша от браконьеров.

Ролик с необычным детенышем сайгака появился в Instagram-аккаунте Qazaq Expedition Club. По словам авторов поста, видео прислал один из инспекторов егерской службы.

Отмечается, что сайгака в принципе можно считать уникальным животным: он появился 50-70 тыс. лет назад, застал эпоху мамонтов и дожил до наших дней.

В комментариях под видео зоолог Алтай Жатканбаев отметил, что сайгак-альбинос впервые попал на видео на территории Казахстана.

"Это уникальнейшее видео редчайшего явления в жизни Великой Казахской Степи", – написал он (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969044-redchayshee-yavlenie-saygak-albinos-popal-na-video-v-kazahstanskih-stepyah/