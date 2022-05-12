Девушка высунулась из машины по пояс во время езды в Алматы (видео)

Кадр из видео очевидца: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

Алматинские полицейские привлекли к ответственности водителя автомобиля Toyota за нарушение ПДД. Момент нарушения снял на камеру очевидец. Подробности на своей странице в Instagram рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

По словам Абдрахманова, ролик с нарушителем появился в Сети 7 мая. На кадрах видно, что автомобиль виляет из стороны в сторону, а из окна по пояс высунулась девушка.

Сотрудники патрульной полиции провели проверку и установили нарушителя. Им оказался мужчина 1996 года рождения.

Он был привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 593 КРК об АП ("Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов").

Полицейские напомнили о недопустимости подобного поведения на дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969003-devushka-vysunulas-iz-mashiny-po-poyas-vo-vremya-ezdy-v-almaty-video/