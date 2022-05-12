Число рейсов между Казахстаном и Германией увеличат с 15 мая

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В связи с улучшением эпидситуации и ослаблением карантинных ограничений Комитет гражданской авиации МИИР РК работает над восстановлением и увеличением международного авиасообщения, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В КГА заявили об увеличении рейсов между Казахстаном и Германией.

С 15 мая текущего года авиакомпания Air Astana планирует увеличить количество рейсов по маршруту Нур-Султан – Франкфурт с 5 до 6 рейсов в неделю, а также с 1 июня – с 6 до 7 рейсов на воздушном судне типа А321LR.

Кроме того, со 2 июня авиакомпания Lufthansa планирует увеличение регулярных рейсов по маршруту Франкфурт – Нур-Султан/Алматы с 4 до 5 рейсов в неделю, с 4 июля - до 7 рейсов в неделю на воздушном судне А330/А340.

Сообщается, что между Казахстаном и Германией с начала июля общее количество рейсов составит 15 рейсов в неделю, в том числе по маршруту Уральск – Франкфурт.

Полеты планируется выполнять в соответствии со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованным на сайте авиакомпании расписанием, отметили в КГА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968975-chislo-reysov-mezhdu-kazahstanom-i-germaniey-uvelichat-s-15-maya/