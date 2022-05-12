После громких задержаний в Шымкенте наказан начальник департамента полиции

Кайрат Дальбеков. Фото: gov.kz

В ходе рабочей поездки в Шымкент первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев дал жесткую оценку нарушениям дисциплины и законности среди личного состава департамента полиции города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

"В связи с громкими задержаниями в последнее время сотрудников шымкентской полиции по приказу министра внутренних дел в мегаполис прибыла группа руководителей из МВД, которую возглавил первый заместитель министра Марат Кожаев", - отметили в пресс-службе ведомства.

Прошла встреча с личным составом, во время которой Марат Кожаев резко раскритиковал работу городской полиции по части организации деятельности и состояния дисциплины. В своем выступлении он отметил, что нынешняя ситуация требует безотлагательных перемен.

"Во время рабочей встречи члены специальной группы МВД РК довели до сведения личного состава о привлечении к дисциплинарной ответственности ряда руководителей городской полиции, в том числе первый замминистра лично ознакомил начальника ДП Шымкента Кайрата Дальбекова с приказом министра внутренних дел о его наказании за бесконтрольность.

Поводом для привлечения к дисциплинарной ответственности руководства ДП послужили преступления и правонарушения, совершенные сотрудниками, среди которых экс-начальник местной полицейской службы, командир роты, двое сотрудников полка патрульной полиции и сотрудники Абайского районного управления полиции. Жесткие меры будут приняты и в отношении кадрового аппарата, в чьи обязанности входит работа с личным составом", - пояснили в ДП Шымкента.

Напомним, недавно сообщалось о задержании командира 4-й роты полка патрульной полиции МПС ДП Шымкента. Позже Антикор опубликовал видео передачи взяток руководителю.

Также стало известно, что в Шымкенте задержали экс-начальника местной полицейской службы Мухтара Бухарбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968955-posle-gromkih-zaderzhaniy-v-shymkente-nakazan-nachalnik-departamenta-politsii/