"Драматический момент": британские СМИ восхитились поступком астанчанина, спасшего девочку

Кадр из видео очевидца: t.me/astanovka98

Вчера в Нур-Султане 37-летний Сабит Шонтакбаев, рискуя собственной жизнью, спас 3-летнюю девочку, которая чуть не выпала из окна на восьмом этаже. Таким храбрым поступком восхитились не только казахстанцы, но и зарубежные СМИ.

О поступке Шонтакбаева написало популярное британское издание Daily Mail.

"Драматический момент: герой карабкается по внешней стороне окна 80-футовой башни, чтобы спасти трехлетнюю девочку, после того, как заметил ее висящей на уровне восьмого этажа в Казахстане", – так описали произошедшее британские журналисты.

Напомним, что инцидент произошел вчера, 11 мая, в ЖК по улице Улы Дала в Нур-Султане – маленькая девочка, которая осталась одна дома, чуть не упала с карниза восьмого этажа.

На место происшествия выдвинулись 7 человек личного состава и 2 единицы техники столичного ДЧС, но к моменту прибытия ребенок уже был спасен 37-летним Сабитом Шонтакбаевым.

В полиции рассказали, что мужчина, который проживает в том же доме, шел на работу и заметил, что во дворе толпятся люди, а на окне восьмого этажа висит плачущий ребенок.

"Не раздумывая ни секунды, мужчина бросился в подъезд и поднялся на седьмой этаж к соседям. Взобравшись на окно, он, рискуя собственной жизнью, потянулся к девочке и буквально поймал ее на лету до приезда стражей порядка", – отметили полицейские.

Храбрый поступок казахстанца попал в объектив камеры очевидца и вызвал большое восхищение общественности.

В тот же день в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана наградили мужчину, который спас ребенка от падения из окна.

Позже стало известно, что в качестве благодарности герою подарили квартиру, а также пообещали погасить кредиты и помочь с трудоустройством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968951-dramaticheskiy-moment-britanskie-smi-voshitilis-postupkom-astanchanina-spasshego-devochku/