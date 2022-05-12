Пропавшего мужчину нашли в лесополосе в Кокшетау (видео)

Кадр из видео: ДП Акмолинской области

Житель Кокшетау пропал 29 апреля, а 6 мая его родственники обратились с заявлением в правоохранительные органы. Они сообщили, что мужчина работал посуточно и после очередной смены не вернулся домой, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.

По информации ведомства, после того, как мужчина не вернулся домой с работы, родные сначала сами пытались его найти. Однако это не дало результатов, поэтому они обратились в полицию.

Данный факт зарегистрировали. Стражи порядка приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Правоохранители провели подворный обход, опросили возможных очевидцев, проверили контакты и круг знакомых, а также места, куда бы мог направиться житель Кокшетау.

"7 мая в ходе пешего розыска полицейские установили местонахождение пропавшего в районе лесополосы, неподалеку от микрорайона "Бірлік" в Кокшетау. Причину своего поступка мужчина не объяснил", - сообщили в ДП Акмолинской области.

Теперь стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968899-propavshego-muzhchinu-nashli-v-lesopolose-v-kokshetau-video/