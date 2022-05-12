Гору бутылок с просроченными напитками нашли в степи в Мангистау (видео)

Бутылки с желтой жидкостью в Мангистауской области. Кадр из видео: lada.kz

Житель Мангистау снял на видео сваленные в кучу бутылки с непонятной жидкостью недалеко от города Актау. Позже экологи установили, что внутри находятся напитки с истекшим сроком годности.

11 мая в степи близ села Баянды один из местных жителей обнаружил гору пластиковых и стеклянных бутылок с неизвестной жидкостью желтого цвета, пишет издание Lada.kz. Он снял свою находку на видео и выложил запись в Сеть.

Видео было направлено в областной департамент экологии.

Позже стало известно, что на место выехали специалисты отдела государственного экологического контроля и лабораторно-аналитического отдела департамента экологии, а также сотрудники полиции сельского округа Баянды и специалисты управления СЭК Мунайлинского района.

В ходе проверки было установлено, что жидкость представляет собой напитки с истекшим сроком годности.

"Когда и кто сбросил бутылки, пока неизвестно. Наши специалисты рекомендовали акимату Мунайлинского района собрать отходы и вывезти их на полигон.

Полицейских Мунайлинского района попросили установить и привлечь виновных лиц к административной ответственности", – сообщили в департаменте экологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968876-goru-butylok-s-prosrochennymi-napitkami-nashli-v-stepi-v-mangistau-video/