В любой момент могут выйти из строя: депутат заявил о критическом износе большинства ТЭЦ Казахстана

Иллюстративное фото: Министерство энергетики РК

Депутат Александр Милютин на пленарном заседании мажилиса заявил, что в Казахстане многие ТЭЦ введены в эксплуатацию более пятидесяти лет назад, а моральный и физический их износ достигли критического уровня, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой депутатский запрос Александр Милютин адресовал вице-премьер-министру по инфраструктурным вопросам Роману Скляру.

"Депутаты выражают озабоченность в связи с ситуацией, складывающейся в стране в сфере теплоэнергетики. В этом свете случившаяся весной этого года авария на Степногорской ТЭЦ, в результате которой жители города несколько дней оставались без тепла, является настораживающим фактором. Это тревожный сигнал к принятию незамедлительных мер для обеспечения бесперебойного теплоснабжения во всех населенных пунктах нашей страны.

Дело в том, что в Казахстане многие ТЭЦ, в том числе и Степногорская, введены в эксплуатацию более пятидесяти лет назад. Моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ, в котельных, в тепловых сетях и системах теплопотребления достигли критического уровня, и в любой момент они могут выйти из строя", - заявил мажилисмен.

Свидетельством этого, по его словам, является повсеместный ежегодный рост аварий в системах теплоснабжения.

Главной причиной такой ситуации, по мнению депутата, является то, что в Казахстане нет единой политики в области теплоэнергетики, а также государственного органа, реализующего ее. Так, за ТЭЦ ответственно министерство энергетики, за котельные – акиматы на местах, тогда как за теплосети – МИИР РК и акиматы на местах, а за регулирование тарифов – министерство национальной экономики. При этом компетенции этих органов четко не разграничены.

"В результате такой разобщенности ведомств и отсутствия единой политики в области теплоэнергетики не обеспечивается своевременная модернизация и обновление котлов и турбин ТЭЦ, а также плановая замена изношенных труб теплосетей и насосного оборудования. Поэтому ситуация, аналогичная Степногорской, может повториться в любом населенном пункте нашей страны", - отметил Милютин.

В этой связи он предложил правительству провести анализ состояния теплоэнергетики и теплоснабжения в целом по стране, разработать единую политику в области теплоэнергетики и создать ведомство, ответственное за ее реализацию, а также разработать перспективный план развития систем теплоснабжения населенных пунктов, предусматривающий своевременную модернизацию и обновление оборудования ТЭЦ (котельных) и теплосетей.

Напомним, что 25 марта на Степногорской ТЭЦ в аварийном порядке был остановлен КА-3 в связи с обнаружением свища на ширмовом пароперегревателе, а 26 числа - по тем же причинам был остановлен КА-5.

Позже в Министерстве энергетики Казахстана сообщили о начале проверки на Степногорской ТЭЦ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968794-v-lyuboy-moment-mogut-vyyti-iz-stroya-deputat-zayavil-o-kriticheskom-iznose-bolshinstva-tets-kazahstana/