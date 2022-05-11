Сжигают или режут на лоскуты: что происходит со старой полицейской формой, рассказали в МВД

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В Министерстве внутренних дел рассказали о том, как производится утилизация полицейской формы. Как выяснилось, старую форму сжигают или разрезают на куски. А если выяснится, что сотрудник повредил одежду по собственной вине, то за нее придется выплатить деньги, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, правила обеспечения, хранения, учета и списания форменной одежды в органах внутренних дел регламентируются приказом министра внутренних дел РК от 21 мая 2019 года № 455.

Как сообщают в МВД, уволенные сотрудники должны сдать форму на склад, если срок ее носки не истек. Нужно это для того, чтобы предупредить и пресечь возможные преступления или противоправные действия и замыслы со стороны этих лиц.

"В случае утраты либо порчи сотрудниками форменной одежды при исполнении служебных обязанностей или при чрезвычайных ситуациях (стихийные бедствия и прочее) выдача или замена предметов производится бесплатно на основании заключения материалов служебного расследования.

Если будет установлена вина сотрудника, то он будет привлечен к материальной и дисциплинарной ответственности. Дальнейшая выдача форменной одежды производится только после удержания остаточной стоимости утраченных или испорченных предметов.

При этом, взамен утраченной или испорченной форменной одежды сотруднику выдается форменная одежда второй категории (бывшая в употреблении)", - рассказали в министерстве.

Списывают форму с баланса, составив при этом соответствующий акт. Затем форму уничтожают, сжигая или разрезая ее на лоскуты с последующим их использованием в хозяйственной деятельности ОВД. Например, для чистки и смазки оружия, а также уборки помещений.

"В случаях порчи форменной одежды либо если она устарела, сотрудник вправе обратиться в службу вещевого обеспечения ОВД для принятия последующего решения", - рассказали в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистауской области в мусорном баке обнаружили полицейскую форму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968790-szhigayut-ili-rezhut-na-loskuty-chto-proishodit-so-staroy-politseyskoy-formoy-rasskazali-v-mvd/