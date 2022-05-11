Слух о выходе Казахстана из Таможенного союза ЕАЭС обсуждают в Сети

Иллюстративное фото: eurasiancommission.org

В мессенджерах распространяется сообщение о том, что Казахстан якобы запустил процедуру выхода из состава Таможенного союза из-за якобы нерешенных разногласий между РК и Российской Федерацией.

Как пишет официальный сайт StopFake.kz, данное сообщение и вся приведенная в нем информация являются ложными.

Информацию о якобы выходе Казахстана из Таможенного союза ЕАЭС уже опровергли в Министерстве торговли и интеграции РК.

"Информация о планах Казахстана не соответствует действительности", – заявили в пресс-службе ведомства.

Данные заявления также опровергли и в Министерстве иностранных дел РК.

Фактчекеры обратили внимание на то, что автор сообщения в мессенджере ссылается на некие "собственные источники". По их словам, это один из признаков фейка, поскольку найти источник и проверить его практически невозможно.

Помимо вышесказанного, отмечается, что на официальных порталах и в СМИ сообщений о планах Казахстана по выходу из ЕАЭС нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968755-sluh-o-vyhode-kazahstana-iz-tamozhennogo-soyuza-eaes-obsuzhdayut-v-seti/