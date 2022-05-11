Грозы, град и пыльные бури: какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня

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Казахстанские метеорологи составили прогноз погоды в республике на грядущие три дня – с 12 по 14 мая. По их данным, погода в стране останется неблагоприятной, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, погоду в Казахстане в указанный период будет определять ложбина Западного циклона. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики пройдут дожди.

На западе, северо-западе, юге и юго-востоке республики, а ближе к 14 мая – на севере и в центре страны – могут быть сильные дожди.

Кроме того, в большинстве регионов ожидается гроза, град, шквал и усиление ветра, на юго-западе и юге Казахстана – пыльная буря.

Как сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы ожидается гроза. Днем температура воздуха составит плюс 20-22 градуса, ночью – 13-15 градусов тепла.

В Нур-Султане ожидается переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут 20-22 градуса тепла, а ночью – плюс 6-8 градусов.

В Шымкенте 12 мая также будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 21-23 градусов тепла, ночью температура воздуха опустится до 11-13 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968732-grozy-grad-i-pylnye-buri-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-tri-dnya/