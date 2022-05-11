Опрос NUR.KZ: как часто вы берете кредиты в банках?

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Кредиты для казахстанцев – явление далеко не новое и весьма часто используемое. Наверное, не будет ошибкой сказать, что многие совершеннолетние и дееспособные жители нашей страны хоть раз в жизни брали заем в банке, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее мы сообщали, что, согласно данным финансового регулятора, в Казахстане 1,16 млн заемщиков (физлиц) имеют суммарный объем просроченных и неоплачиваемых кредитов на сумму 994,8 млрд тенге.

Между тем, базовая ставка Нацбанка РК, которая также влияет на стоимость кредитов, в Казахстане оказалась одной из высоких и сравнялась с Турцией. Однако в соседней России она еще выше - 17% против казахстанской ставки в 14%.

Мы решили провести опрос, чтобы узнать, как часто казахстанцы берут кредиты. Расскажите нам, обращались ли вы финансовые организации за деньгами?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968721-opros-nurkz-kak-chasto-vy-berete-kredity-v-bankah/