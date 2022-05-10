Сильный ветер, шквал и град ожидаются на большей части Казахстана

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В Нур-Султане, Алматы и ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. 11 мая синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Нур-Султане 11 мая временами ожидается гроза, ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Алматы, по данным городского ДЧС, в среду возможен сильный дождь, гроза, ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Алматинской области синоптики прогнозируют временами сильный дождь, грозу, град, шквал, пыльную бурю. Ветер северо-восточный, при грозе - 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с. В Талдыкоргане 11 мая ожидается гроза, ветер при грозе - 15-20 м/с.

В Актюбинской области возможен ветер юго-западный, западный, ночью на западе и севере региона, порывы 15-20 м/с.

На юге и западе Павлодарской области ожидается гроза, ветер восточный днем на севере региона, порывы 18 м/с.

На западе, севере и юго-востоке Акмолинской области может быть гроза и пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный - 15-20, порывы 25 м/с. В Кокшетау - ветер ночью и утром, порывы 15 м/с.

На западе, севере и в центре Мангистауской области специалисты прогнозируют грозу и град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью на севере региона - 15-20 м/с.

На западе и северо-востоке Костанайской области ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный - 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае днем - 15-20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области, а также в Шымкенте возможны гроза и шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

11 мая на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На западе и севере региона - гроза, шквал. Ветер юго-восточный - 15-20, порывы 25 м/с.

На западе, севере и востоке Карагандинской области синоптики обещают грозу. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968656-silnyy-veter-shkval-i-grad-ozhidayutsya-na-bolshey-chasti-kazahstana/