Родные пообещали 5 млн тенге за информацию о пропавшем в Павлодарской области парне

Дархан Байток. Фото: polisia.kz

Родные пропавшего в Павлодарской области Дархана Байтока предложили вознаграждение в 5 млн тенге за информацию о местонахождении парня. Однако пока результатов нет. Об этом сообщили поисковики Павлодара "VITA" на своей официальной странице в Instagram.

Больше недели продолжаются поиски 27-летнего Дархана Байтока, который ночью 30 апреля направился домой после посиделок с друзьями. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Волонтеры выезжали в село Карасук, в районе которого исчез молодой человек.

"Погода и наличие лодки позволили вновь организовать поиски на воде, а вторая группа ребят искала на суше. Безрезультатно. Родные парня предлагают вознаграждение в размере 5 млн тенге тому, кто сообщит местонахождение Дархана", - отметили волонтеры.

Однако, добавили поисковики, информация даже за объявленное родственниками вознаграждение пока не поступает.

Обращаться можно по телефонам: +7 747 615 55 63, +7 777 334 82 01 или 102.

Напомним, ранее сообщалось, что парень отдыхал в компании 13 друзей. Дархан и его товарищи находились в самодельном домике в поле примерно в одном километре от родного села Карасук. Ночью молодой человек засобирался домой, с тех пор 27-летнего сельчанина никто не видел.

Полицейскими создана следственно-оперативная группа, составлены ориентировки, которые переданы во все территориальные подразделения региона, а также департаменты полиции других областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968622-rodnye-poobeschali-5-mln-tenge-za-informatsiyu-o-propavshem-v-pavlodarskoy-oblasti-parne/