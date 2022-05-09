Гроза, пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в 13 регионах Казахстана
Казахстанские синоптики предупредили жителей тринадцати регионов республики об ухудшении погодных условий на завтра, 10 мая. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Так, ночью 10 мая на севере и на востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере и на востоке области ожидаются гроза, град и шквал. Скорость ветра с порывами составит порывы 15-20 м/с.
В Уральске завтра ночью временами также может быть сильный дождь. Возможны гроза, град и шквал. Скорость порывистого ветра не должна превысить 18 м/с.
Утром и днем 10 мая в горных и предгорных районах Туркестанской области прогнозируется сильный дождь. Временами возможна гроза, шквал, в горных районах - град. На севере области может быть пыльная буря. Скорость ветра составит порядка 17-22 м/с, на горных перевалах - 25 м/с.
В Шымкенте утром и днем 10 мая синоптики обещают сильный дождь, грозу и шквал. Скорость ветра с порывами составит 17-22 м/с.
В Туркестане завтра также ожидается гроза и шквал. Скорость ветра с порывами не должна превысить 17-22 м/с.
Днем 10 мая на большей части территории Павлодарской области, а также в Павлодаре прогнозируется порывистый ветер до 15-20 м/с.
Завтра на западе, севере и юге Карагандинской области синоптики обещают грозу. Днем на юге области будет пыльная буря. Скорость ветра составит 15-20 м/с с порывами до 23 м/с.
В Караганде днем 10 мая прогнозируется ветер с порывами до 15 м/с.
В Жезказгане завтра ожидается гроза и порывистый ветер до 15 м/с.
Днем 10 мая на юге, западе и севере Северо-Казахстанской области будет шквал и пыльная буря. Скорость порывистого ветра достигнет 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.
В Петропавловске завтра днем ожидается пыльная буря. Скорость ветра составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 23-28 м/с.
С 10 по 12 мая в Жамбылской области, в зависимости от района, синоптики обещают сильный дождь, грозу, град, шквал и пыльную бурю. Скорость ветра составит 15-20 м/с, возможны порывы до 23 м/с.
В Таразе днем 10 мая ожидается сильный дождь. С 10-11 мая прогнозируется гроза, град и шквал. Скорость ветра с порывами составит порядка 15-20 м/с.
Завтра на севере Мангистауской области ожидается сильный дождь и гроза. Ночью и утром на западе области будет туман. На юге и северо-востоке региона синоптики обещают пыльную бурю. Скорость ветра составит 17-22 м/с с порывами до 25 м/с.
В Актау ночью и утром 10 мая ожидается гроза, туман и порывистый ветер до 15-20 м/с.
Завтра днем на юге и западе Акмолинской области будет гроза, шквал и пыльная буря. Скорость ветра составит порядка 15-20 м/с, могут быть порывы до 23-28 м/с, временами - 30 м/с и более.
В Нур-Султане 10 мая во второй половине дня будет гроза. Днем - пыльная буря. Скорость ветра составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 25 м/с.
В Кокшетау завтра днем синоптики обещают пыльную бурю. Скорость ветра составит порядка 15-20 м/с, могут быть порывы до 23-28 м/с.
Завтра в горных районах Алматинской области будет сильный дождь, град, шквал и порывистый ветер до 25 м/с.
10 мая на востоке Атырауской области прогнозируется сильный дождь. На юге и востоке области - гроза и град. Скорость порывистого ветра составит 15-20 м/с.
В Атырау завтра ночью и утром ожидается гроза и ветер с порывами до 15-18 м/с.
Ночью 10 мая в Актюбинской области будет сильный дождь. На юге области ожидается гроза. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.
Завтра в Костанайской области прогнозируется гроза и град. Ветер юго-восточный, восточный 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. г. Костанай: 10 мая ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с.
10 мая в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря, гроза и шквал. Сохранится ветер до 15-20 м/с.
В Кызылорде ночью 10 мая будет гроза, днем - пыльная буря. Скрость ветра с порывами составит 15-20 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968600-groza-pylnaya-burya-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-13-regionah-kazahstana/