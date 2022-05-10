Гроза, дождь и ветер: ненастная погода ожидается в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

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О погоде в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте во вторник, 10 мая, рассказали казахстанские синоптики. Прогнозы специалистов опубликованы на официальном сайте "Казгидромета".

10 мая в столице во второй половине дня ожидается гроза. Днем может быть пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью порывы 15-20 метров в секунду, днем - 15-20, до 25 метров в секунду. Температура воздуха в дневное время прогреется до +19+21 градусов.

В Алматы во вторник синоптики прогнозируют грозу и дождь. Температура воздуха +28+30 градусов. При грозе возможен ветер, порывы 13 метров в секунду. В горах ожидается гроза, град и ливень, а также ветер при грозе, порывы 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте 10 мая возможны гроза, дождь и ветер, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха +23+25 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968598-groza-dozhd-i-veter-nenastnaya-pogoda-ozhidaetsya-v-nur-sultane-almaty-i-shymkente/