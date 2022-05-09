11 человек, пропавших в Атырауской области, нашли спасатели

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Спасатели обнаружили группу из 11 человек, которая пропала накануне в Атырауской области. На машине они должны были добраться до определенного места, однако не прибыли, после чего начались их поиски.

Как пишет Sputnik Казахстан, выяснилось, что из-за неблагоприятных погодных условий группа, следовавшая к пункту назначения на машине, сбилась с пути и потерялась в итоге.

Спасатели нашли пропавших людей в 14:50 на расстоянии около 85 км от населенного пункта Жаскайрат. Указывается, что никто не пострадал, медицинская помощь никому из них не понадобилась.

Сотрудники Департамента по ЧС уже помогли гражданам добраться до аула Хамита Ергалиева и передали их родственникам.

В поисковых работах были задействованы 4 сотрудника и 1 единица техники ДЧС Атырауской области, а также 1 сотрудник АПБ.

Напомним, что об 11 гражданах, пропавших в Атырауской области, мы уже сообщали ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968597-11-chelovek-propavshih-v-atyrauskoy-oblasti-nashli-spasateli/