11 человек пропали без вести в Атырауской области

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В Исатайском районе Атырауской области спасатели и полицейские совместными усилиями начали поиски 11 местных жителей, которые пропали без вести накануне, 8 мая, передает МИА "Казинформ".

Как рассказали агентству в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, поиски стартовали сегодня утром в 160 километрах от села Аккыстау в Исатайском районе.

По имеющимся данным, 8 мая в 14:00 11 человек (водитель авто и пассажиры) выехали на машине марка "УАЗ" в сторону участка Акмандай. До пункта назначения они не добрались, не вернулись и обратно.

В поисковых работах принимают участие сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и стражи порядка из районного отделения полиции. Поиски ведутся с помощью вездехода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968592-11-chelovek-propali-bez-vesti-v-atyrauskoy-oblasti/