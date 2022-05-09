Британский блогер, задержанный ранее на Байконуре, вышел на связь

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Известный британский блогер Бенджамин Рич, известный как автор канала bald and bankrupt, вышел на связь после того, как несколько ранее был задержан на космодроме Байконур вместе с гражданкой Беларуси Алиной Зелупой, передает NUR.KZ.

Объявившийся после инцидента блогер опубликовал сообщение в Stories на своей личной странице в Instagram.

Бенджамин Рич рассказал, что его действительно задержали за попытку попасть на территорию космодрома.

По словам блогера, российские полицейские относились к нему очень хорошо и заявили, что постараются выписать ему минимально возможный штраф.

После этого, как написал Рич, стражи порядка даже устроили ему небольшую экскурсию по городу Байконур.

"На меня не надевали наручники и даже не обыскивали. Пока на меня оформляли протокол, мы шутили и обсуждали британский футбол. На самом деле, я неплохо провел время", - признался блогер-миллионник.

В итоге мужчине выписали штраф в размере 60 фунтов стерлингов (около 32 500 тенге).

Бенджамин Рич - популярный блогер, на YouTube-канал которого подписаны почти 4 млн человек. Он публикует видео о путешествиях по странам Азии и бывшего СССР.

Напомним, что об инциденте на Байконуре стало известно накануне. Сообщалось, что при попытке в районе размещения комплекса "Буран") задержали двоих иностранцев - британца Бенджамина Рича и гражданку Беларуси Алину Зелупу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968577-britanskiy-bloger-zaderzhannyy-ranee-na-baykonure-vyshel-na-svyaz/