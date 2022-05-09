Британский блогер, задержанный ранее на Байконуре, вышел на связь
Известный британский блогер Бенджамин Рич, известный как автор канала bald and bankrupt, вышел на связь после того, как несколько ранее был задержан на космодроме Байконур вместе с гражданкой Беларуси Алиной Зелупой, передает NUR.KZ.
Объявившийся после инцидента блогер опубликовал сообщение в Stories на своей личной странице в Instagram.
Бенджамин Рич рассказал, что его действительно задержали за попытку попасть на территорию космодрома.
По словам блогера, российские полицейские относились к нему очень хорошо и заявили, что постараются выписать ему минимально возможный штраф.
После этого, как написал Рич, стражи порядка даже устроили ему небольшую экскурсию по городу Байконур.
"На меня не надевали наручники и даже не обыскивали. Пока на меня оформляли протокол, мы шутили и обсуждали британский футбол. На самом деле, я неплохо провел время", - признался блогер-миллионник.
В итоге мужчине выписали штраф в размере 60 фунтов стерлингов (около 32 500 тенге).
Бенджамин Рич - популярный блогер, на YouTube-канал которого подписаны почти 4 млн человек. Он публикует видео о путешествиях по странам Азии и бывшего СССР.
Напомним, что об инциденте на Байконуре стало известно накануне. Сообщалось, что при попытке в районе размещения комплекса "Буран") задержали двоих иностранцев - британца Бенджамина Рича и гражданку Беларуси Алину Зелупу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968577-britanskiy-bloger-zaderzhannyy-ranee-na-baykonure-vyshel-na-svyaz/