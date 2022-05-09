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"Если бы не товарищ, я бы истек кровью и умер": алматинский ветеран рассказал о годах войны

Ветеран ВОВ Камбар Сарсенов
Камбар Сарсенов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ветеран Камбар Амирович Сарсенов прошел практически всю Великую Отечественную войну. Ему не было и 17 лет, когда его, мальчишку из аула в Костанайской области, призвали на фронт. За годы войны он был трижды ранен и выжил, как признается сам ветеран, благодаря товарищу, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, в День Победы, ветерана поздравил оркестр Департамента полиции Алматы – после окончания войны Камбар Сарсенов полжизни отдал службе в органах внутренних дел. Для участника ВОВ исполнили несколько военных песен, в том числе "День победы".

Ветеран ВОВ Камбар Сарсенов
Камбар Сарсенов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Погибших в этой войне нельзя забывать. Казахстанцев много погибло в этой войне. В маленьком ауле из 50 дворов в Костанайской области, где я родился, 23 человека погибли на фронте. Мы должны всегда помнить погибших. Нас, участников войны, в Медеуском районе было около 70 человек, осталось 9, по возрасту я самый старший, мне 97 лет", - рассказал Камбар Амирович.

Ветеран ВОВ Камбар Сарсенов
Камбар Сарсенов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Его призвали в армию, когда Сарсенову не было еще и 17 лет, в августе 1942 года. В Тюмени, куда привезли молодого солдата, он прослужил 8 месяцев, затем эшелон доставил военных в Подмосковье.

Парад, устроенный полицией в честь Камбара Сарсенова
Парад. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Смотрю - из нашего аула еще трое, один из них – мой двоюродный брат. Они служили в 160 километрах от Тюмени. Оказывается, ехали в одном эшелоне. Во время войны, вдалеке от своей малой родины, встретили земляков, тем более один – мой родственник, были рады этому.

Нас из Тюмени было человек 60, из них я – единственный казах. Земляки предложили мне перевестись, но я сказал, что проситься к ним не буду. Мы с теми солдатами прослужили вместе 8 месяцев, если будет трудность, мы друг друга в беде не оставим.

Ветеран ВОВ Камбар Сарсенов
Камбар Сарсенов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

4 февраля 1944 года меня тяжело ранило – грудь насквозь прострелили, между третьим и четвертым ребром прошла пуля, оба ребра повредила. Легкие прострелены, лопатка раздроблена. Это не простая, а разрывная пуля была.

Санитаров рядом не было, один из товарищей меня перевязал, на своей спине отнес в санитарный батальон дивизии. Я сейчас думаю – если бы не он, я бы истек кровью и умер. Я его всегда вспоминаю", - поведал ветеран.

Парад, устроенный полицией в честь Камбара Сарсенова
Парад. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Он рассказал, что освобождал Литву, Латвию, Беларусь, Польшу. День Победы встретил в Калининграде, но этот день не стал окончанием войны для Камбара Сарсенова. Еще два месяца он провел в Польше и лишь 19 сентября 1945 его демобилизовали согласно постановлению как трижды раненого.

"Когда я вернулся в родной аул, мои родственники были счастливы, а те, чьи дети погибли на войне, плакали", - поделился дедушка.

Ветеран ВОВ Камбар Сарсенов
Камбар Сарсенов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После войны Камбар Сарсенов окончил трехгодичную офицерскую школу МВД СССР в Алматы. В органах внутренних дел он проработал более 30 лет, пройдя путь от младшего лейтенанта до полковника, от рядового оперуполномоченного до начальника Управления государственной службы охраны МВД Казахстана.

Ветеран ВОВ Камбар Сарсенов
Камбар Сарсенов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За беззаветное служение Отечеству и образцовое исполнение долга полковник Камбар Сарсенов награжден многими правительственными наградами, является кавалером нагрудного знака "Отличник милиции СССР".

Ветеран ВОВ Камбар Сарсенов
Камбар Сарсенов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Все эти награды достойно соседствуют с двумя орденами Великой Отечественной войны I и II степени, орденами "Славы" II и III степени, орденом Красной Звезды и медалями "За боевые заслуги" и "За взятие Кенигсберга".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968575-esli-by-ne-tovarisch-ya-by-istek-krovyu-i-umer-almatinskiy-veteran-rasskazal-o-godah-voyny/

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