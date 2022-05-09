"Если бы не товарищ, я бы истек кровью и умер": алматинский ветеран рассказал о годах войны

Камбар Сарсенов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ветеран Камбар Амирович Сарсенов прошел практически всю Великую Отечественную войну. Ему не было и 17 лет, когда его, мальчишку из аула в Костанайской области, призвали на фронт. За годы войны он был трижды ранен и выжил, как признается сам ветеран, благодаря товарищу, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, в День Победы, ветерана поздравил оркестр Департамента полиции Алматы – после окончания войны Камбар Сарсенов полжизни отдал службе в органах внутренних дел. Для участника ВОВ исполнили несколько военных песен, в том числе "День победы".

Камбар Сарсенов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Погибших в этой войне нельзя забывать. Казахстанцев много погибло в этой войне. В маленьком ауле из 50 дворов в Костанайской области, где я родился, 23 человека погибли на фронте. Мы должны всегда помнить погибших. Нас, участников войны, в Медеуском районе было около 70 человек, осталось 9, по возрасту я самый старший, мне 97 лет", - рассказал Камбар Амирович.

Камбар Сарсенов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Его призвали в армию, когда Сарсенову не было еще и 17 лет, в августе 1942 года. В Тюмени, куда привезли молодого солдата, он прослужил 8 месяцев, затем эшелон доставил военных в Подмосковье.

Парад. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Смотрю - из нашего аула еще трое, один из них – мой двоюродный брат. Они служили в 160 километрах от Тюмени. Оказывается, ехали в одном эшелоне. Во время войны, вдалеке от своей малой родины, встретили земляков, тем более один – мой родственник, были рады этому.

Нас из Тюмени было человек 60, из них я – единственный казах. Земляки предложили мне перевестись, но я сказал, что проситься к ним не буду. Мы с теми солдатами прослужили вместе 8 месяцев, если будет трудность, мы друг друга в беде не оставим.

Камбар Сарсенов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

4 февраля 1944 года меня тяжело ранило – грудь насквозь прострелили, между третьим и четвертым ребром прошла пуля, оба ребра повредила. Легкие прострелены, лопатка раздроблена. Это не простая, а разрывная пуля была.

Санитаров рядом не было, один из товарищей меня перевязал, на своей спине отнес в санитарный батальон дивизии. Я сейчас думаю – если бы не он, я бы истек кровью и умер. Я его всегда вспоминаю", - поведал ветеран.

Парад. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Он рассказал, что освобождал Литву, Латвию, Беларусь, Польшу. День Победы встретил в Калининграде, но этот день не стал окончанием войны для Камбара Сарсенова. Еще два месяца он провел в Польше и лишь 19 сентября 1945 его демобилизовали согласно постановлению как трижды раненого.

"Когда я вернулся в родной аул, мои родственники были счастливы, а те, чьи дети погибли на войне, плакали", - поделился дедушка.

Камбар Сарсенов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После войны Камбар Сарсенов окончил трехгодичную офицерскую школу МВД СССР в Алматы. В органах внутренних дел он проработал более 30 лет, пройдя путь от младшего лейтенанта до полковника, от рядового оперуполномоченного до начальника Управления государственной службы охраны МВД Казахстана.

Камбар Сарсенов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За беззаветное служение Отечеству и образцовое исполнение долга полковник Камбар Сарсенов награжден многими правительственными наградами, является кавалером нагрудного знака "Отличник милиции СССР".

Камбар Сарсенов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Все эти награды достойно соседствуют с двумя орденами Великой Отечественной войны I и II степени, орденами "Славы" II и III степени, орденом Красной Звезды и медалями "За боевые заслуги" и "За взятие Кенигсберга".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968575-esli-by-ne-tovarisch-ya-by-istek-krovyu-i-umer-almatinskiy-veteran-rasskazal-o-godah-voyny/