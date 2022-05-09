Грозу и сильный ветер обещают синоптики в трех крупнейших городах Казахстана

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Казахстанские метеорологи опубликовали прогнозы погоды для трех крупнейших городов Казахстана на сегодня, 9 мая. Информация об этом размещена на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, в Алматы сегодня, по данным синоптиков, будет гроза. Скорость ветра составит 3-8 м/с, при грозе она вырастет до 13 м/с с порывами. Температура воздуха днем составит 28-30 градусов тепла, ночью - плюс 17-19 градусов.

В Нур-Султане в праздничный день тоже ожидается гроза. Ветер в столице будет сильнее: от 9 до 14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Столбики термометров покажут плюс 18-20 градусов днем и 8-10 градусов тепла ночью.

В Шымкенте, согласно прогнозу, также будет гроза. Скорость ветра, как и в Нур-Султане, составит от 9 до 14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов тепла, ночью же температура составит 17-19 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968553-grozu-i-silnyy-veter-na-segodnya-obeschayut-sinoptiki-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/