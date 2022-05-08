Информацию о бесплатных парковках на рынках опровергли в Алматы
В компании "Парковки Алматы" сообщили о взимании платы за парковку рядом с рынками и на Северном кольце. Они продолжат работать в обычном режиме, говорится в официальном Instagram компании.
Ранее сообщалось, что с 7 мая 2022 года на некоторых рынках в Алматы и у бизнес-центра "Нурлы тау" не будут взимать плату за парковку.
Тем не менее, как пояснили в компании, в связи с отзывом уведомлений о расторжении договоров передачи земельных участков под эксплуатацию городских парковок площадочные парковки рядом с рынками на Северном кольце продолжат свою работу в обычном режиме.
В обычном режиме будут работать следующие парковки:
- БЦ "Нурлы Тау";
- ТЦ "Барыс";
- ТЦ "Олжа";
- ТЦ "Адем";
- ТЦ "Арлан"/"Казына";
- ТЦ "Ялян";
- ТЦ "Алатау-1";
- ТЦ "Алатау-2";
- ТЦ "Болашак";
- ТЦ "Ак-Булак".
На перечисленных парковках площадочного типа плата за парковку взимается согласно действующему тарифу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968513-informatsiyu-o-besplatnyh-parkovkah-na-rynkah-oprovergli-v-almaty/