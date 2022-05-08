Информацию о бесплатных парковках на рынках опровергли в Алматы

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В компании "Парковки Алматы" сообщили о взимании платы за парковку рядом с рынками и на Северном кольце. Они продолжат работать в обычном режиме, говорится в официальном Instagram компании.

Ранее сообщалось, что с 7 мая 2022 года на некоторых рынках в Алматы и у бизнес-центра "Нурлы тау" не будут взимать плату за парковку.

Тем не менее, как пояснили в компании, в связи с отзывом уведомлений о расторжении договоров передачи земельных участков под эксплуатацию городских парковок площадочные парковки рядом с рынками на Северном кольце продолжат свою работу в обычном режиме.

В обычном режиме будут работать следующие парковки:

БЦ "Нурлы Тау";

ТЦ "Барыс";

ТЦ "Олжа";

ТЦ "Адем";

ТЦ "Арлан"/"Казына";

ТЦ "Ялян";

ТЦ "Алатау-1";

ТЦ "Алатау-2";

ТЦ "Болашак";

ТЦ "Ак-Булак".

На перечисленных парковках площадочного типа плата за парковку взимается согласно действующему тарифу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968513-informatsiyu-o-besplatnyh-parkovkah-na-rynkah-oprovergli-v-almaty/