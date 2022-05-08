Пять суток блуждал в горах: пропавшего мужчину нашли в Алматинской области

Поиски. Кадр из видео: ДП Алматинской области

Только через пять суток удалось найти пропавшего жителя Текели, который выехал в Чажинское ущелье и бесследно исчез, сообщается в официальном Instagram ДП Алматинской области.

Мужчина пропал 1 мая, его жена лишь через несколько дней обратилась в полицию с заявлением. Масштабные поиски, к которым подключили местных волонтеров и коллег из областного ДЧС, были организованы сотрудниками полиции.

Разыскиваемого удалось найти в пятницу, 6 мая, днем в горах близ реки Чажа. Мужчина был беспомощен и дезориентирован.

Как оказалось, пять суток он блуждал в горной местности, питался растениями и мелкой живностью.

Спасенному оказали медицинскую помощь, после его состояние стабилизировалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968504-pyat-sutok-bluzhdal-v-gorah-propavshego-muzhchinu-nashli-v-almatinskoy-oblasti/