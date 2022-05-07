Две улицы будут перекрыты в Нур-Султане из-за ремонтных работ
В Нур-Султане с 7 по 9 мая будут проводиться ремонтные работы дорожного полотна, из-за чего движение на двух улицах будет временно перекрыто. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
В ведомстве сообщили, что по согласованию с Управлением административной полиции ДП Нур-Султана по проспекту Кабанбай батыра и по улице Бокейхана будут проводиться работы по среднему ремонту дорожного полотна.
Отмечается, что это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения.
Так, с 7 по 9 мая по улице Бокейхана и с 8 по 9 мая – по проспекту Кабанбай Батыра – будет полностью перекрыто движение транспорта на следующих участках:
- перекресток проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак;
- дорога между улицей Бокейхана и улицей Сыганак, в районе Jusan Bank.
"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – добавили представители управления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968477-dve-ulitsy-budut-perekryty-v-nur-sultane-iz-za-remontnyh-rabot/