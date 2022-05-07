Касым-Жомарт Токаев живет в селе без связи и интернета (видео)

Школьник Касым-Жомарт Токаев. Кадр из видео: astanatv.kz

Полный тезка президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев живет в селе Уштогай Костанайской области. Мальчик говорит, что если бы встретился с главой государства, то попросил бы провести в его родное село интернет.

12-летний Касым-Жомарт Токаев учится в Уштогайской сельской школе и мечтает о встрече с главой государства, передает телеканал "Астана". Отмечается, что имя мальчику выбрала тетя, и сейчас маленький Касым-Жомарт гордится тем, что его зовут так же, как президента страны.

"Моя мечта – встретиться с Касым-Жомартом Токаевым. Если я встречусь, то обязательно попрошу, чтобы в наше село провели мобильную связь и интернет", – говорит маленький тезка президента.

Сейчас в уштогайской школе учится более пятидесяти человек, но выход в интернет для них пока является чем-то из области фантастики.

Как отмечают учителя, с мобильной связью и интернетом уровень обучения поднимется, но пока доступа к Сети нет ни у школьников, ни у педагогов.

"Постоянно слышим о том, что мы вошли в Программу 200+. До сих пор ждем. У нас бывают морозы и бураны, мы могли бы проводить онлайн-уроки. Уверен, с интернетом нам легче будет работать", – отметил директор школы Адильхан Абдыгалымов.

Корреспонденты сообщили, что из-за отсутствия интернета в селе простаивает или не используется на полную мощность дорогостоящее оборудование.

"Вот, за мной стоит новая техника. Но мы не можем использовать ее должным образом. Потому что у нас нет интернета. Я, как молодой фермер, хочу осваивать и пользоваться новыми современными программами. Но такой возможности в нашем селе нет", – сообщил один из фермеров.

В районном акимате рассказали, что до конца года ситуация может измениться.

"Для решения этого вопроса мы обратились в соответствующие компетентные органы, которые занимаются проведением систем связи. Надеемся, что до конца года будут результаты", – отметил аким Амангельдинского района Талгат Карбозов.

По словам властей района, вопрос с мобильной связью полностью решат в ближайшие три-четыре месяца. В селах Уштогай и Степняк вышку обещают установить к осени. В остальных населенных пунктах мобильная связь и интернет будут доступны в следующем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968456-kasym-zhomart-tokaev-zhivet-v-sele-bez-svyazi-i-interneta-video/