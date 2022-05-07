Крупный град выпал и повредил автомобили в Мангистау (видео)

Крупные градины в Мангистауской области. Кадр из видео: lada.kz

В Казнете появились видео с крупным градом, который обрушился на жителей Мангистауской области. Градины оказались столь большими, что повредили автомобили.

Как пишет Lada.kz, несколько случаев выпадения такого града было зафиксировано на трассе Актау – Жанаозен вечером 6 мая. Автомобилисты предупредили об опасности движения на этой дороге.

На видео, которые публиковались в соцсетях, можно увидеть, что размер градин превышал один сантиметр в диаметре.

Некоторым автомобилистам приходилось останавливать авто и парковать их под навесами. Однако, судя по кадрам, есть водители, чьи машины все-таки пострадали: люди сняли на видео повреждения своих авто, в их числе – побитые лобовые стекла и кузова машин.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

В четверг, 5 мая, после прошедших в Мангистауской области дождей случился сход селя – потоками грязной воды залило трассу, соединяющую Актау и Жанаозен.

А в Жанаозене подтопило дворовые участки, жилые дома и одну школу. Автомобильное движение на некоторых улицах города было парализовано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968455-krupnyy-grad-vypal-i-povredil-avtomobili-v-mangistau-video/