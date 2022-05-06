Парковки рядом с несколькими рынками в Алматы станут бесплатными с 7 мая

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С 7 мая ряд платных парковок в Алматы прекратит свою работу. В частности, не будет взиматься плата на парковках, расположенных у рынков на Северном кольце. Об этом сообщается на Facebook-странице проекта "Парковки Алматы".

Сообщается, что в связи с расторжением договоров передачи земельных участков под эксплуатацию и благоустройство платных автопарковок площадочного с 7 мая 2022 года ТОО "AlanParking" прекращает деятельность по администрированию платных парковок площадочного типа, расположенных у следующих рынков:

БЦ "Нурлы Тау";

ТЦ "Барыс";

ТЦ "Олжа";

ТЦ "Адем";

ТЦ "Арлан"/"Казына";

ТЦ "Ялян";

ТЦ "Алатау-1";

ТЦ "Алатау-2";

ТЦ "Болашак";

ТЦ "Ак-Булак".

"С 7 мая 2022 года на перечисленных парковках площадочного типа плата за парковку взиматься не будет", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине апреля в Алматы арестовали директора компании "AlanParking" Мухтара Базарбаева. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Сообщалось также, что компания Кайрата Боранбаева еще зимой выкупила 30% доли ТОО "AlanParking". Бизнесмен сейчас тоже под арестом, его задержали еще в марте.

Через несколько дней после ареста Базарбаева задержали и Марата Принбекова, директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис", которое курирует платные парковки в южной столице.

А на прошлой неделе стало известно, что все платные парковки в Алматы вернули обратно в коммунальную собственность мегаполиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968443-parkovki-ryadom-s-neskolkimi-rynkami-v-almaty-stanut-besplatnymi-s-7-maya/