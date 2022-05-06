Замглавы полиции Алматы отказали в иске против жены бизнесмена Абдыгаппарова

Рустам Абдрахманов. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Заместителю начальника Департамента полиции Алматы Рустаму Абдрахманову суд отказал в удовлетворении иска против супруги арестованного бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова. Об этом Рустам Абдрахманов рассказал в своем Telegram-канале.

Сегодня завершился суд по гражданскому иску заместителя начальника алматинской полиции против Ольги Абдыгаппаровой, поданному после того, как она обвинила должностные лица департамента в вымогательстве и рейдерстве.

"Почти сразу эти абсурдные и не соответствующие действительности обвинения были нами публично опровергнуты.

Вместе с тем противоправные действия оппонента послужили основанием для инициирования мною иска о защите чести, достоинства и деловой репутации в правовом поле, посредством подачи иска в суд", – сообщил полковник.

Он отметил, что ответчицу по иску представляли в суде сразу четыре юриста. Вечером состоялось оглашение решения суда первой инстанции.

"Суд вынес решение об отказе в удовлетворении моего иска. Мною будет подана апелляционная жалоба, которая будет рассматриваться Алматинским городским судом. О ходе и результатах судебного процесса буду держать вас в курсе. Не предрешая исход дела, я, как гражданин РК, рассчитываю на законное и объективное решение суда", – заключил Рустам Абдрахманов.

В конце июля прошлого года стало известно, что ресторатора Алмаса Абдыгаппарова подозревают в хищении миллиона долларов. Казахстанские бизнесмены встали на его защиту. Позднее его супруга заявляла о том, что якобы сотрудники полиции требуют от нее 4,5 млн долларов.

Ранее начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов также говорил о том, что готовится иск в суд.

А в начале ноября замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов сообщал, что дело по данному факту будет передано в прокуратуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968428-zamglavy-politsii-almaty-otkazali-v-iske-protiv-zheny-biznesmena-abdygapparova/