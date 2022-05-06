МОН сократит количество юридических вузов в Казахстане

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Пороговый балл ЕНТ для поступления в вузы по юридическим направлениям увеличится с этого года в Казахстане. В то же время количество вузов, готовящих юристов, сокращается, передает МИА "Казинформ".

Об этом на выездном заседании комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам рассказал глава МОН РК Асхат Аймагамбетов.

Председатель комитета Владимир Волков отметил, что в последние годы качество подготовки казахстанских юристов стало часто подвергаться критике.

В свою очередь министр пояснил, что МОН сокращает количество вузов, которые готовят специалистов в данной области.

"В 2019 году 71 вуз осуществлял подготовку, в настоящее время - 59, и это еще не предел. Мы видим, что еще есть вузы, которые нуждаются в профилизации, часть вузов была закрыта, у части мы забрали лицензию через профилизацию. Это не только частные вузы, но и государственные", - заявил Аймагамбетов.

Он также сообщил о важном решении министерства увеличить пороговый балл для поступления.

"Раньше на это направление можно было поступать с 50 баллами, а в этом году увеличили до 75 баллов. Я считаю, что это правильное решение. Мы до этого такие же баллы увеличивали по медицинскому и педагогическому направлениям. Средний балл по педагогике когда-то у нас был 50-55, а сейчас 100 баллов. То есть очень сильные выпускники поступают на педагогику", - объяснил министр.

Глава МОН отметил, что на сегодня более 45 тыс. студентов обучаются по направлению "Право". Многие из них учатся на платной основе.

Аймагамбетов уточнил, что за три-четыре года госзаказ на получение высшего образования увеличился вдвое, но не на юридические направления. За последние пять лет на подготовку кадров по этому направлению выделено 1 356 грантов.

По мнению главы ведомства, юристов должны готовить те вузы, которые имеют соответствующий уровень подготовки и профессорско-преподавательский состав.

Отмечается, что, согласно квалификационным требованиям, вузы теперь должны иметь не менее трех образовательных программ по подготовке юристов, большая часть преподавателей и ученых должна иметь минимум пятилетний практический опыт.

Помимо этого, вузам также необходимо проходить международную лицензию.

"В целом определенная работа по улучшению качества подготовки юридических кадров ведется. Мы эту работу дальше будем продолжать", - заключил министр.

Накануне глава МОН рассказал о предпочтениях казахстанских подростков при выборе карьеры.

Напомним, что еще в январе во время встречи с бизнесменами Касым-Жомарт Токаев рассказал о своих планах по переформатированию отечественного образования и отметил, что, по его убеждению, "казахи должны быть технарями".

В апреле 23 ведущих технических университета пополнили программу "Болашак".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968418-mon-sokratit-kolichestvo-yuridicheskih-vuzov-v-kazahstane/