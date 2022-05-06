В Алматы отремонтируют улицы в Алатауском районе вместо проспекта Аль-Фараби

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В этом году в Алматы планируется провести ремонт дорожного покрытия на 224 улицах. Общая протяженность ремонтируемых дорог составит 200 км. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в акимате города.

Кроме того, в текущем году планируется также построить 70 км новых дорог в микрорайонах Кайрат, Альмерек, Алгабас, Акжар и Шанырак-1.

Ожидается, что это позволит довести долю городских дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, до 86%.

"На сегодня определены подрядные организации и технический надзор, ведутся подготовительные работы к дорожно-ремонтным работам на улицах районного значения. На шести улицах районного значения – проспекте Абая, улицах Алданова, Актюбинской, Семятова, в сквозном проезде в микрорайоне Аксай-2 и улице Айриха – протяженностью 5,9 км – начаты дорожно-ремонтные работы", – сообщили в акимате.

Также аким поручил отремонтировать улицы в микрорайонах Шанырак-1, Акбулак и Тастыбулак вместо ремонта проспекта Аль-Фараби.

"Ремонт таких магистральных улиц, как ВОАД, Саина, проспектов Рыскулова, Райымбека, Сейфуллина и других загруженных городских артерий, планируется начать после окончания учебного года. При этом завершить ремонт планируется до 30 августа текущего года.

В соответствии с концепцией Vision Zero в рамках проведения среднего ремонта будут проводиться работы по устройству трапециевидных искусственных неровностей, мысов безопасности, островков безопасности по улицам, где существует необходимость для обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов", – рассказали в администрации города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968417-v-almaty-otremontiruyut-ulitsy-v-alatauskom-rayone-vmesto-prospekta-al-farabi/